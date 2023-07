Banco Montepio conclui venda de 51% do Finibanco Angola por 17 milhões de euros

O banco Montepio vai receber 17,2 milhões de euros pela venda de 51% do capital do Finibanco Angola ao Access Bank.O anúncio foi confirmado em comunicados enviados pelas duas instituições."O Grupo Banco Montepio concluiu a venda de 51% do capital social e dos direitos de voto que detinha no Finibanco Angola (FNBA) ao Access Bank, pelo valor de 15.790.115 milhares de kwanzas, com o contravalor de 17,2 milhões de euros", escreve o grupo controlado pela associação mutualista com o mesmo nome.O Montepio confirma que "a venda desta participação tem um efeito estimado positivo nos rácios de capital que ascende a 16 pontos base" e não implica "qualquer alteração nos capitais próprios do Grupo Banco Montepio"."A desconsolidação desta participada representa mais um importante passo na execução dos compromissos assumidos no Programa de Ajustamento implementado na Instituição, nomeadamente no que diz respeito à simplificação da estrutura societária do Grupo e enfoque no mercado doméstico", lê-se no documento.O Grupo Banco Montepio ainda mantém uma participação equivalente a 29,22% do capital social do Finibanco Angola, "cujo processo de venda está em fase de finalização, dependendo da aprovação das entidades de supervisão e regulação, sendo expectável que seja concluído no decurso do segundo semestre de 2023".Já a instituição financeira nigeriana escreve que "a transacção solidifica ainda mais a posição do banco como líder no sector bancário africano"."A Aquisição foi aprovada por unanimidade pelos accionistas do Finibanco Angola na Assembleia Geral Anual realizada em 29 de Junho de 2023, em Luanda, demonstrando o seu forte apoio e crença na visão do Banco para o crescimento e expansão em Angola. A aquisição recebeu também todas as aprovações regulamentares necessárias por parte das autoridades da Nigéria e de Angola", acrescenta.A operação foi anunciada pelo Montepio em outubro de 2022.