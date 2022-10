CEO do Bankinter "enormemente satisfeita" com Portugal e afasta aquisições

Leia Também Lucros do Bankinter sobem 21% para 430 milhões de euros no terceiro trimestre

O Bankinter quer crescer em Portugal de forma orgânica e por isso não prevê aquisições no país.Na apresentação de resultados da instituição financeira, a CEO María Dolores Dancausa afastou essa hipótese, dizendo que os objetivos de crescimento da operação lusa serão alcançados de forma orgânica.A atividade em Portugal, de resto, deixa a CEO "enormemente satisfeita com a evolução do negócio". Enunciando os números da atividade lusa, Dancausa disse que a operação "está a crescer em toda a linha e tem indicadores muito consistentes", pelo que acredita num grande futuro".O Bankinter lucrou 430 milhões de euros de janeiro a setembro, numa melhoria de 21,2% face ao valor registado no mesmo período do ano passado.A atividade em Portugal cresceu 33% e contribuiu com 54 milhões de euros para o resultado antes de impostos, que no total foi de 601,9 milhões de euros.A carteira de crédito em território português evoluiu 13%, para 7,7 mil milhões de euros. Os recursos de clientes aumentaram 12%, para 6,3 mil milhões de euros. As comissões bancárias renderam mais 10% do que há um ano.