CGD aprova separação de ativos entre Vanguard Properties e Amorim Luxury na Comporta

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) deu "luz verde" à separação de ativos que a Vanguard Properties e a Amorim Luxury detinham na Comporta, noticia esta quinta-feira o "Jornal Económico" . A aprovação acontece seis meses depois do acordo de separação dos projetos ter sido assinado pelas partes.Com esta operação, a Amorim Luxury vende 50% da Percentagem Impecável (empresa constituída no âmbito da joint venture) à Vanguard Properties, por cinco milhões de euros. Além disso, a Amorim Luxury fica com a concessão do restaurante "Sal" e cerca de 98 hectares de floresta no denominado "anel florestal".Para a separação dos ativos ficar concluída, a CGD, que financiou ambos os grupos e recebeu como colateral ativos das duas entidades, foi chamada a pronunciar-se. Após ter pedido uma avaliação independente dos ativos, a Caixa autorizou a transação.