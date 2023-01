Vanguard Properties investe 30 milhões e fica com 50% do capital da Ecosteel

Leia Também Vanguard investe dois milhões de euros para construir duas escolas na Comporta

O grupo Vanguard Properties anunciou esta terça-feira um investimento de 30 milhões de euros na Ecosteel, empresa sediada na Póvoa do Varzim, que inclui a aquisição de 50% do capital da empresa, o reforço do capital e apoio ao desenvolvimento comercial."O grupo Vanguard Properties realizou um investimento estratégico de 30 milhões de euros na Ecosteel, empresa sediada em Laúndos, Póvoa do Varzim, e uma referência internacional no setor das caixilharias, consolidando assim o seu papel na dinamização da construção industrial portuguesa e na promoção da construção sustentável", informou o promotor imobiliário, em comunicado.A mesma nota explica que o investimento "inclui a aquisição de 50% do capital da Ecosteel, o reforço do seu capital e maior apoio ao desenvolvimento comercial".Adicionalmente, aquele investimento vai permitir "a criação de uma nova unidade industrial de produção de madeira laminada cruzada (CLT) destinada à construção de edifícios em altura", estando previsto um reforço superior a 60% do número de colaboradores da Ecosteel, para cerca de 400 até 2024.Fundada em 2013, a Ecosteel desenvolve sistemas de caixilharia minimalistas e sistemas de construção apoiados em tecnologia de ponta, exportando para diversos países, incluindo Estados Unidos, Reino Unido, França e Austrália.Em 2021, de acordo com dados do InformaDB, a Ecosteel faturou 28,8 milhões de euros e registou lucros de 1,55 milhões.A Vanguard Properties foi fundada em 2017, resultado de uma sociedade entre o investidor luso-suíço-israelita Claude Berda e o gestor José Cardoso Botelho.MPE // JNMLusa/Fim