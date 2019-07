CGD aumenta lucros para 282,5 milhões no primeiro semestre

194 milhões de euros. Já no mesmo período de 2017 o banco estatal ainda registava um prejuízo de 50 milhões de euros.

nos primeiros seis meses do ano 22,5 milhões de euros", um

"No mercado nacional, a CGD manteve em maio de 2019 a sua posição de liderança nos depósitos totais de clientes, com uma quota de 25%, com destaque para a quota de 29% nos depósitos de particulares", acrescenta a instituição financeira.



Já o crédito a clientes bruto reduziu-se 8,9% desde o primeiro semestre de 2018 para 52.379 milhões de euros, com o crédito a empresas e a particulares da atividade da CGD Portugal a registarem variações de -10,3% e -4,2%, respetivamente, refletindo o esforço de redução do stock de NPL, diz o banco.



Para esta evolução contribuiu o crescimento do produto global da atividade. Este alcançou os 908,2 milhões de euros no primeiro semestre deste ano, o que representa um aumento de 2,1% face ao primeiro semestre de 2018. "Para esta evolução favorável contribuíu a subida da margem complementar em cerca de 34 milhões de euros, mais que compensou a descida de 15 milhões de euros na margem financeira alargada", explica a instituição financeira.Quanto aos custos de estrutura, estes "mantêm a sua trajetória descendente", com os custos com pessoal a reduzirem-se 7,8% e os gastos gerais e administrativos a reduzirem-se 13,3%, refere o banco, adiantando que os custos de estrutura "incluem na vertente de custos com pessoal um custo não recorrente de 35,5 milhões de euros para os programas de pré reformas e rescisões por mútuo acordo, por contrapartida da utilização em igual montante da provisão constituída em 2017 para este efeito".A ajudar esteve ainda a melhoria da qualidade dos ativos da CGD, com o montante de Non-Performing Loans (NPL) a reduzir-se em 2,3 mil milhões de euros (-34% face a junho de 2018) "onde, para além das vendas de carteiras realizadas na segunda metade de 2018, se assistiu a uma evolução positiva nas componentes de curas e recuperações". O rácio de NPL atingiu os 7,3% no final do primeiro semestre de 2019.Já a margem financeira estrita registou uma quebra de 3,2% nos primeiros seis meses do ano, face ao período homólogo, situando-se nos 564,6 milhões de euros, "dada a conjuntura de taxas de juro e o seu impacto na carteira de crédito e de ativos financeiros".Por outro lado, os resultados em operações financeiras "foram positivos e atingirammontante que, segundo o banco, ficou aquém do valor observado no semestre homólogo do ano anterior, "tendo este comportamento menos favorável sido condicionado pela evolução dos derivados de cobertura de taxa de juro, dada a evolução das taxas de longo prazo".Os depósitos de clientes aumentaram 2.158 milhões de euros (+3,4%) quando comparados com o mesmo período de 2018, "evolução essencialmente justificada pela captação da CGD Portugal", explica o banco liderado por Paulo Macedo.