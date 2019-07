tudo faremos e fazemos para cobrar as dívidas ao BCP" . E "quando digo tudo, é tudo, desde que dentro da lei e da ética. Não há nada que fique por fazer", reforçou.

As declarações foram feitas depois de o jornal Público ter avançado que foi decretado o

arresto da colecção Berardo. A providência cautelar decretada sobre a colecção de arte moderna de Joe Berardo

foi accionada judicialmente a pedido dos bancos credores

, a Caixa Geral de Depósitos, o BCP e o Novo Banco.



Guia para responsabilizar ex-gestores



Além do guia sobre como recuperar grandes créditos, Paulo Macedo também explicou qual é o procedimento no caso da responsabilização de ex-gestores da CGD envolvidos em casos polémicos (incluindo Vale do Lobo) . Este inclui vários procedimentos: selecionar os casos em que se acha que pode ter havido indícios, a vontade do acionista, fazer uma análise jurídica dos casos e ainda uma análise financeira (pedida pelos próprios juristas).



É ainda necessário analisar as informações disponibilizadas no relatório da comissão parlamentar de inquérito à gestão da CGD - segundo Paulo Macedo, há dados que a Caixa não tinha - e as informações sobre o processo crime iniciado em 2016. Outro passo é a promoção do contraditório e, por fim, a apresentação de uma proposta de atuação ao acionista.



São, ao todo, oito os passos enumerados pelo presidente da CGD: a execução dos devedores, execução dos colaterais reais, execução de avalistas, pesquisa de bens de devedores de modo tradicional e de modo mais amplo, pesquisa de bens de entidades por si controladas, análise da personalidade jurídica, queixa crime no caso de haver indícios de crime, como por exemplo burla, e cooperação com outros bancos e com as autoridades."A Caixa tem, nos diferente casos, que efetuar estas ações. Algumas são já conhecidas, outras nem tanto. Outras estamos a negociar", afirma Paulo Macedo, garantindo que a "Caixa fará o seu trabalho" e que "confia nos tribunais".Na segunda-feira, Miguel Maya, presidente do BCP, garantiu que "