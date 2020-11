CGD: Banco de Fomento terá de trabalhar com a banca para chegar às empresas

Money Conference

(Notícia atualizada.) O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou recentemente que o Banco Português de Fomento ia lançar este mês duas novas linhas de crédito , parcialmente convertíveis em subsídio a fundo perdido se, no final de 2021, as empresas beneficiárias não tiverem despedido por razões económicas. A medida foi publicada esta sexta-feira em Diário da República.

José João Guilherme, administrador da Caixa Geral de Depósitos (CGD), considera que o Banco Português de Fomento terá de ser capaz de trabalhar com os bancos para chegar às empresas portuguesas.O Banco Português de Fomento "tem de ter um objeto definido e ser capaz de trabalhar" com as instituições financeiras, isto quando "quase 100% das empresas portuguesas trabalham com algum de nós", afirmou o gestor na conferênciaorganizada pelo Dinheiro Vivo e a TSF, esta sexta-feira.Esta iniciativa contou ainda com a presença de António Ramalho, CEO do Novo Banco, Miguel Maya, presidente do BCP, João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, e Miguel Belo Carvalho, administrador do Santander Portugal.De acordo com José João Guilherme, a Caixa, enquanto banco estatal, "estará disponível para ser um veículo de comercialização" dos produtos que venham a ser disponibilizados pelo Banco de Fomento.Questionado se já há conversas neste sentido, o gestor afirmou que "há conversas, mas há muito mais caminho a percorrer".