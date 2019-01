David Martins/Correio da Manhã

A administração da Caixa Geral de Depósitos (CGD) contratou a Vieira de Almeida para avaliar ações judiciais contra ex-gestores do banco público. O objetivo é responsabilizar os antigos administradores pelos negócios ruinosos da Caixa, entre 2000 e 2015.De acordo com o Jornal Económico , citando fonte próxima do processo, a sociedade de advogados foi contratada pelo banco liderado por Paulo Macedo no último trimestre do ano passado. Isto depois de o Governo ter pedido à CGD para realizar "todas as diligências para apurar quaisquer responsabilidades que possam advir da informação" constante do relatório da EY.Em causa estão as conclusões da auditoria a 15 anos de gestão do banco estatal . De acordo com a EY, o banco estatal perdeu 1.200 milhões de euros com 46 financiamentos. O período mais crítico foi entre 2007 e 2012, durante o qual a CGD emprestou dinheiro apesar de a direção de risco ter reprovado 7% dos créditos. Já em 21% dos casos, o banco avançou com os empréstimos mesmo sem a posição daquela entidade.Neste sentido, a Vieira de Almeida está a avaliar responsabilidade jurídica que poderá dar lugar a pedidos de indemnização na ordem das centenas de milhões de euros para cobrir os danos provocados pela violação dos deveres profissionais, por erro ou emissão, de caráter negligente, nos atos de gestão.O relatório da sociedade deverá ser entregue até ao verão à administração da CGD. Caso o banco chegue à conclusão de que houve uma violação, poderá dar entrada nos tribunais com ações por responsabilidade solidária, processos judiciais nos quais "será suficiente provar que houve negligência" para ex-gestores serem condenados, refere a mesma fonte ao jornal.