O pedido da Caixa foi feito em 2017, salientando fonte oficial do banco público que o pedido foi feito "para precaver os interesses dos trabalhadores que solicitaram rescisões por mútuo acordo, caso o número de pedidos aceites venha a ultrapassar a quota legal prevista".



No caso do Novo Banco, o pedido seguiu no último semestre, para "enquadrar os objetivos assumidos com a Comissão Europeia".



Segundo a lei, nas empresas com mais de 250 trabalhadores podem rescindir com até 62 trabalhadores ou até 20% do quadro de pessoal, com um limite máximo de 80 empregados em cada triénio.



Ora estes bancos andam a reduzir no número de trabalhadores e precisam de uma quota maior, não tendo sido referido qual o objetivo.

A Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco pediram ao Ministério do Trabalho o estatuto de empresas em reestruturação, para ficarem integradas num regime que facilita a rescisão com trabalhadores.Segundo o Expresso, os dois bancos já fizeram o pedido, aguardando ainda pelo aval.