A Caixa Geral de Depósitos (CGD) já aprovou mais de 48 mil moratórias no crédito. Uma solução criada para apoiar as famílias e empresas mais penalizadas pelo impacto da pandemia na economia.Ao todo, foram aprovadas, 48.826 moratórias, ou seja, o correspondente a 17% do total da carteira de crédito, de acordo com os números divulgados esta sexta-feira pelo banco liderado por Paulo Macedo, no dia em que revelou uma queda dos lucros de 41% no primeiro semestre do ano.Deste total, 36.604 foram concedidas a particulares, enquanto as restantes 12.222 foram aprovadas junto das empresas.Foi em março que o Governo aprovou a moratórias legal para dar mais tempo às famílias e empresas para pagarem as suas dívidas junto das instituições financerias. Uma solução que foi prolongada até março do próximo ano, passando a incluir mais créditos e mais clientes.Quanto às linhas de crédito covid-19, a CGD já aprovou 8.805 operações, num total de 1.266 milhões de euros. Já as outras linhas de crédito totalizam 5.171 milhões de euros.Durante a apresentação de resultados, Paulo Macedo anunciou ainda que a Caixa vai lançar uma linha de crédito para pequenas e médias empresas (PME) no valor de 500 milhões de euros. Este montante vai ser concedido "nos moldes em que a Caixa deve conceder crédito", referiu o CEO da Caixa, notando que os spreads vão ter um "valor bastante mais baixo" em relação às outras linhas, dependendo do risco dos clientes.(Notícia atualizada.)