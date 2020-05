O Estado avançou com uma moratória legal, que se aplica ao crédito à habitação e empréstimos de empresas. Esta solução acabou por ser depois complementada por uma iniciativa privada da banca, que inclui segundas habitações, mas também crédito ao consumo.



Paulo Macedo, presidente da CGD, já afirmou que está disponível para prolongar esta solução além de setembro de 2020. "Entendemos que vai ser necessária uma moratória adicional num cenário médio", afirmou o gestor no Parlamento, em abril. Uma ideia que foi reforçada esta quarta-feira, na conferência de imprensa de resultados do primeiro trimestre, quando o banco registou uma descida dos lucros para 86 milhões. O gestor afirma que a moratória deve ser prolongada entre seis e 12 meses.



Além das moratórias, o Governo criou ainda linhas de linhas para apoiar as empresas mais penalizadas pela pandemia. Segundo o banco, foram recebidas 7.375 candidaturas, num montante de perto de 1,6 mil milhões de euros. Deste total, 2.440 já foram aprovadas, correspondendo a 734 milhões de euros.



A Caixa Geral de Depósitos já aprovou quase 40 mil pedidos de moratória no crédito, num montante que alcança quase os 5 mil milhões de euros. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo banco estatal, na apresentação dos resultados para o primeiro trimestre.De acordo com os números revelados pela Caixa, e que incluem as moratórias do Estado, da Associação Portuguesa de Bancos e da CGD, foram recebidos, ao todo, 54.010 pedidos de moratória por parte de clientes particulares e empresas, até 11 de maio. Deste total, 47.114 eram elegíveis e já foram aprovados 37.846 pedidos. Estes totalizam perto de 4,7 mil milhões de euros.