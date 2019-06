CGD: PSD quer saber se BdP emitiu parecer sobre incompatibilidades de administradores

O PSD vai enviar à comissão de ética do Banco de Portugal perguntas sobre se foram emitidos pareceres sobre conflito de interesses ou incompatibilidades do governador Carlos Costa e da vice-governadora Elisa Ferreira.

Nas perguntas enviadas à comissão de ética do Banco de Portugal, a que a Lusa teve acesso, o PSD pergunta se este órgão "emitiu, por sua iniciativa, a pedido do próprio ou de outro membro do conselho de administração, algum parecer sobre conflito de interesses ou incompatibilidades do governador Carlos Costa na participação em deliberações e/ou iniciativas do Banco de Portugal sobre situações abrangidas" pela auditoria da EY à Caixa Geral de Depósitos (CGD).