CGD, Santander Totta e BPI. Como se lucra 500 milhões de euros?

BPI, Caixa Geral de Depósitos e agora Santander Totta. Os três bancos que já apresentaram os resultados anuais conseguiram aumentar os lucros para perto de 500 milhões de euros no ano passado. Seja através de vendas de operações, seja via melhoria do produto bancário e redução dos custos.