Clara Raposo afinal não integra administração do BCP

Afinal a presidente do ISEG, Clara Raposo, não vai fazer parte do Conselho de Administração do BCP. Também Teófilo da Fonseca, que já vinha da equipa anterior, não continuará.A informação foi avançada nesta segunda-feira pelo banco, que em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários informa que recebeu do Banco Central Europeu a confirmação da "avaliação da adequação dos membros do Conselho de Administração e da Comissão de Auditoria eleitos na Assembleia Geral de Acionistas para o quadriénio 2022/2025, o Conselho de Administração iniciou hoje funções".O banco explica no entanto que "Clara Raposo e Teófilo da Fonseca não foram objeto da avaliação de adequação referida, uma vez que comunicaram, por motivos de ordem pessoal, indisponibilidade para integrarem o Conselho de Administração".A instituição financeira realça que "está em curso a identificação e seleção de dois membros não executivos nos termos dos normativos do Banco relativos ao Planeamento de Sucessão", processo cuja conclusão "será oportunamente divulgada e não prejudica o regular funcionamento do Conselho".Clara Raposo foi anunciada em abril como novo elemento da administração não executiva do banco.Para a nova administração o BCP apostou na continuidade, com Miguel Maya a continuar no cargo de CEO e Nuno Amado no de chairman.