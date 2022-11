Clara Raposo sai da administração da Greenvolt, entra Clementina Barroso

Leia Também Clara Raposo renuncia a cargo na administração da Nos

No mesmo dia em que reportou um crescimento nos lucros de 241%, para os 16,8 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano - muito graças ao segmento de negócio da biomassa e do "contributo positivo das centrais fotovoltaicas de larga escala com ligação à rede" - o Grupo Greenvolt anunciou também que Clara Raposo (na foto) renunciou ao seu cargo de Presidente do Conselho de Administração para o mandato em curso 2021-2023.É sabido, no entanto que, aos 51 anos, Clara Raposo, presidente do ISEG, vai ser a nova vice-governadora do Banco de Portugal, sendo que entretanto também já renunciou ao cargo de membro não executivo do conselho de administração da Nos.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a Greenvolt informou que no lugar de Clara Raposo ficará então Clementina Silva Barroso como presidente do Conselho de Administração, que, fora do grupo, é também membro (não executivo) do conselho de administração, da Comissão de Auditoria e da Comissão de Remunerações do Banco CTT e ainda vogal da direção do Instituto Português de Corporate Governance.No passado foi membro do Conselho Geral e de Supervisão (Comissão de Matérias Financeiras/Comissão de Auditoria) da EDP e presidente da Mesa da Assembleia Geral da Science 4 YOU.A renúncia de Clara Raposo levou a que a Greenvolt tenha adotado as seguintes deliberações em reunião do Conselho de Administração realizada esta terça-feira: aprovar, com sujeição a ratificação na próxima Assembleia Geral de Acionistas, a nomeação de Clementina Silva Barroso como Presidente do Conselho de Administração, e a nomeação de Maria Joana Vaz Pais como Vogal, para a substituir; e ainda aprovar a recomposição de todas as comissões de apoio aos trabalhos do Conselho de Administração.