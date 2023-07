Com uma recessão severa, bancos europeus perderiam 496 mil milhões

Num cenário extremo, com uma queda acumulada do PIB de 6% em três anos, uma crise imobiliária, taxas de juros elevadas e uma inflação alta persistente, o rácio de capital das instituições financeiras do euro cairia de 15% para 10,4%.



Os bancos europeus perderiam um total de 496 mil milhões de euros se a economia mergulhasse numa situação crítica. Os últimos testes de stress da Autoridade Bancária Europeia (EBA, na sigla inglesa) mostram que o rácio de capital dos bancos do euro afundaria dos atuais 15% para 10,4% num cenário de crise. Ainda assim, partem de uma situação de solidez financeira mais benéfica do que nos testes anteriores.



