Comissão liquidatária do BES tem novo membro

Segundo despacho do juiz que tem em mãos a insolvência do BES, proferido a 21 de agosto e consultado pelo Negócios, “foi nomeado o dr. Luís Paulo Figueiredo Carvalho como vogal da comissão liquidatária do Banco Espírito Santo SA - em liquidação, em substituição do dr. Miguel Morais Alçada”.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...