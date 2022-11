Comissões rendem mais 15% à banca do que no pré-pandemia

Cinco maiores bancos que operam em Portugal arrecadaram quase 1,6 mil milhões de euros em comissões nos primeiros nove meses do ano, mais 210 milhões do que no mesmo período de 2019. Na comparação com 2021 também há um crescimento, mas de 10%.

