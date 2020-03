Como os bancos portugueses melhoraram os resultados em 10 gráficos

Recursos crescem... O banco liderado por Miguel Maya registou um crescimento de 10,3% dos recursos totais no ano passado. BPI e Totta também registaram subidas significativas. No total, o aumento foi de perto de 6%. ... e crédito também O crédito bruto entre os cinco maiores bancos avançou perto de 0,7% em 2019, em comparação com o período homólogo. BPI, BCP e Novo Banco registaram subidas, enquanto a CGD e o Totta recuaram. Rácio sobe no Novo Banco e BPI O rácio de transformação mede o equilíbrio entre crédito líquido e depósitos de clientes. No ano passado, o BPI e o Novo Banco foram os únicos a registar aumento neste indicador. Produto bancário a melhorar O produto bancário melhorou de forma generalizada nos cinco maiores bancos nacionais. O BPI foi o único que registou uma descida no ano passado. Juros não travam margem Os bancos conseguiram aumentar a margem financeira em 4% em 2019, face ao período homólogo. Isto apesar de se manter um cenário de baixas taxas de juro. Comissões mantêm subida As comissões líquidas cresceram perto de 2% no conjunto dos cinco maiores bancos. Foi o Santander Totta que registou o aumento mais expressivo neste período. Custos aumentam Os custos aumentaram em 2019, devido sobretudo ao BCP. O banco liderado por Miguel Maya registou um crescimento deste indicador devido à integração do Eurobank, na Polónia. Reversão de imparidades Alguns bancos já começam a sentir o impacto positivo da reversão de imparidades. É o caso da CGD e do BPI. Já o BCP conseguiu reduzir este montante no ano passado. Resultados ainda limitados pelo NB Os resultados dos bancos continuam a melhorar, tendo subido 133% entre 2018 e 2019. Os lucros podiam ter sido ainda maiores se não fosse o prejuízo do Novo Banco. Bancos reforçam rácio de capital Quase todas as instituições financeiras registaram um aumento do rácio CET1 no ano passado. A exceção foi o BPI, cujo rácio passou de 13,8% para 13,4%.

As baixas taxas de juro têm levado os bancos nacionais a alertarem para o impacto deste cenário na margem financeira. Mas os receios não se materializaram no ano passado para a maioria das instituições financeiras. A margem cresceu com a ajuda de um aumento do volume de crédito, num período marcado por uma melhoria dos resultados, assim como pelo reforço dos rácios de capital.



"Vamos ver uma banca europeia com muito menos rentabilidade", antecipou Pedro Castro e Almeida, CEO do Santander Totta, no ano passado. "É muito difícil que os bancos continuem a aumentar a margem financeira com taxas negativas durante mais tempo", alertou, por outro lado, Pablo Forero, presidente executivo do BPI. Ainda assim, entre os cinco maiores bancos nacionais - CGD, BCP, BPI, Totta e Novo Banco - a margem financeira cresceu perto de 4% em 2019, em comparação com o período homólogo, de acordo com as contas do Negócios, com base nos resultados apresentados pelas instituições financeiras. As comissões líquidas também subiram 2%.



O crescimento da margem total contou com o contributo positivo do banco liderado por Pablo Forero: aumentou 3,2% face ao mesmo período do ano anterior, "apoiada pelo crescimento da carteira de crédito total", conforme explicou o BPI nas contas anuais, num período em que o crédito bruto cresceu mais de 4%.





CGD tem vindo a subir lucros O banco público foi o que apresentou, em 2019, os lucros mais expressivos, não tendo ainda chegado aos valores de 2007. Apresenta, por outro lado, um dos rácios de malparado mais elevados, só superado pelo do Novo Banco. BCP corta custos e malparado O BCP também estabilizou os resultados líquidos, mas ainda não chegou aos níveis de 2007. Conseguiu um corte significativo dos custos. Mas está, contudo, com uma baixa taxa de rendibilidade e um rácio de malparado elevado. BPI é o que tem menos malparado O BPI tem hoje o rácio de malparado mais baixo entre os maiores bancos, mas é também dos que apresentam das maiores estruturas de custos. Ainda assim, tem melhorado a rendibilidade. Santander mantém-se estável O Santander (que, entretanto, integrou o Banif e o Popular) foi o mais estável dos bancos, sem nunca ter registado prejuízos. Tem também a maior rendibilidade e os menores custos. BES ainda pesa no Novo banco Ainda sem conseguir livrar-se do legado do BES - os números de 2007 e 2008 referem-se a este banco cuja resolução aconteceu em 2014 -, o Novo Banco continua a dar prejuízos e a apresentar o rácio de malparado mais elevado.



BCP e Novo Banco puxam pela margem financeira