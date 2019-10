Banco Luso-Brasileiro, do grupo Amorim, o Banco ABC Brasil e o fundo Artesia.

No início deste ano, a CGD já tinha adiantado que esperava celebrar o contrato de compra e venda do BCG Brasil ainda em 2019, depois de terem dado início aos contactos com investidores no final de 2018. Mas por causa da turbulência política no país, o processo sofreu atrasos.





Entretanto arrancou também a venda do banco da CGD em Cabo Verde, uma operação que também deverá ficar concluída até ao final do ano. A redução da operação da CGD fora de Portugal ficou definida em 2017 com a Comissão Europeia, como contrapartida da recapitalização do banco público. Em novembro foi aprovada a venda do Banco Caixa Geral, em Espanha, ao Abanca, e do Mercantile Bank ao Capitec Bank Limited, sendo que a alienação do banco sul-africano vai ficar concluída no início de novembro, tal como o Negócios avançou Entretanto arrancou também a venda do banco da CGD em Cabo Verde, uma operação que também deverá ficar concluída até ao final do ano.

Este pagamento "deve ser efetuado até ao momento da celebração dos instrumentos jurídicos relativos à venda direta" de maneira a que "os investidores selecionados que apresentaram propostas vinculativas de aquisição possam adotar atempadamente as diligências necessárias". Na corrida estão oOs interessados em ficar com o Banco Caixa Geral têm até às 17:00 do dia 25 de novembro para entregarem propostas vinculativas.