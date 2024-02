Comprar Novo Banco? "Não está no nosso horizonte", diz CEO do Santander

Leia Também Santander em Portugal lucrou 895 milhões em 2023, o melhor resultado de sempre

O CEO do Santander em Portugal defende que "há espaço de consolidação em Portugal do setor bancário". Mas garante que a compra do Novo Banco "não está no horizonte" do grupo espanhol, disse na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2023 Questionado sobre o interesse do banco na aquisição do banco que resultou do BES, Pedro Castro e Almeida confessou que tem "alguma curiosidade". "sobre o desfecho.O Santander Portugal fechou 2023 com lucros de 894,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 57,3% face ao período homólogo e um resultado recorde.

O CEO do banco sublinhou que os resultados traduzem um "crescimento assinalável" que tem sido tendência do setor na Europa fruto da "rapidez com que foi feita a subida das taxas de juro depois de uma década de taxas negativas" e "do plano de transformação comercial e digital" implementado nos últimos anos.

Sobre os resultados "extraordinários" dos bancos, Pedro Castro e a Almeida fez questão de lembra que 2023 é "o primeiro ano em 15 anos que os bancos conseguem ter uma rentabilidade superior ao seu custo de capital".

