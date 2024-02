Santander renegociou 55 mil contratos de crédito à habitação

Em 2023, o Santander Portugal renegociou 55 mil contratos de crédito à habitação, o que corresponde a 20% da carteira total da instituição financeira.

Destes, 17 mil foram abrangidos pelo regime de bonificação de juros e três mil pelo decreto lei que permitiu a fixação da taxa euribor, detalhou o CEO da instituição na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2023, ano em que atingiu lucros recorde.

Pedro Castro e Almeida referiu ainda que o valor das amortizações antecipadas também foi significativo, mas não detalhou números.

Como o Banco de Portugal divulgou esta semana, as amortizações antecipadas de crédito à habitação quase duplicaram em 2023, passando de 5,5 mil milhões de euros, em 2022, para 10,1 mil milhões de euros.

O Santander Portugal fechou 2023 com lucros de 894,6 milhões de euros, o que representa um aumento de 57,3% face ao período homólogo e um resultado recorde.

O CEO do banco sublinhou que os resultados traduzem um "crescimento assinalável" que tem sido tendência do setor na Europa fruto da "rapidez com que foi feita a subida das taxas de juro depois de uma década de taxas negativas" e "do plano de transformação comercial e digital" implementado nos últimos anos.