Compromissos do Estado no Novo Banco “são para cumprir”

Está em cima da mesa a possibilidade de o Orçamento do Estado (OE) para 2021 não vir a incluir uma verba, como é habitual, para o Fundo de Resolução injetar no Novo Banco. O banco ainda pode pedir perto de 900 milhões de euros. Perante este cenário, Fernando Faria de Oliveira, presidente da Associação de Bancos (APB), defende que os compromissos do Estado no banco liderado por António Ramalho são para cumprir.

