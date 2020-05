Costa: Se auditoria concluir má gestão no Novo Banco, Fundo de Resolução pode pedir reembolso

Governo por injetar dinheiro antes de ter a auditoria. "Como é que uma auditoria que era indispensável é agora dispensável? E os resultados da auditoria terão consequências?", questionou.

"Se o Novo Banco tiver sido mal gerido, vamos lá buscar o dinheiro?", interrogou a deputada bloquista.Na resposta, o primeiro-ministro disse ainda que "sendo o fundo financiado pelos outros bancos, acredito que esses não estejam propriamente disponíveis para financiar a má gestão do Novo Banco".

No que diz respeito ao Governo, o papel que tem aqui não é injetar dinheiro no Novo Banco, mas emprestar dinheiro ao Fundo de Resolução. "Se e esse dinheiro injetado no Novo Banco foi mal injetado, com certeza que o Fundo terá de retirar daí as necessárias ilações", afirmou António Costa.



Segundo o chefe de Governo, das injeções feitas no Novo Banco 32% foram feitas através do empréstimo do Estado, 13% das contribuições do banco e 55% de investimentos privados.



Além disso, disse Costa, o Estado já recebeu do Fundo de Resolução cerca de 500 milhões de euros em pagamento de juros, pelos montantes emprestado.



O primeiro-ministro respondia ao líder do PSD, Rui Rio, que afirmou que a "fatura em impostos com o Novo Banco são 7 mil milhões de euros" e criticou que a justiça não tenha conseguido julgar ou punir os responsáveis "pelo maior crime de colarinho branco em Portugal".