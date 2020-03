A ideia é que esta ferramenta seja "aplicada a empresas viáveis e resilientes que enfrentam temporariamente desafios de liquidez devido a circunstâncias excecionais", acrescenta a federação.Na missiva enviada aos reguladores e supervisores europeus, a EBF fala numa situação de "emergência global" criada pelo novo coronavírus, que cria "sérios desafios à economia"."As empresas, e especialmente as Pequenas e Médias Empresas [PME], já estão a enfrentar fortes choques no lado da procura e da oferta. Espera-se que esses impactos aumentem, sendo que, ao mesmo tempo, os nossos clientes enfrentam obrigações de pagamento contínuas com fornecedores, funcionários, autoridades fiscais e bancos", retrata a EBF.No que toca às PME, a EBF vinca então que "os supervisores devem garantir que a liquidez dos bancos está disponível", admitindo extensões temporárias de liquidez e limites de crédito adicionais a estas companhias para evitar interrupções nas cadeias de valor e, consequentemente, atrasos nos pagamentos."Os bancos EBF continuam comprometidos em ajudar a economia europeia a superar as dificuldades temporárias impostas pelo surto de coronavírus, [mas] para esse esforço ser verdadeiramente eficaz exigirá uma coordenação estreita e intensa entre as autoridades públicas e os bancos", adianta a federação.Instando a uma "responsabilidade conjunta" da banca, a federação apela a "três ações coordenadas em três etapas".Estas traduzem-se, em primeiro lugar, em "decisões imediatas para evitar efeitos adversos de liquidez nas empresas e famílias europeias durante as próximas semanas".A estas acrescem "ações de médio prazo para garantir a continuação da concessão de crédito pelos bancos" e ainda "medidas para atenuar os efeitos prudenciais sobre os bancos no próximo ano", adianta a missiva.A EBF agrega 32 associações bancárias nacionais na Europa --- entre as quais a Associação Portuguesa de Bancos --- que, ao todo, representam cerca de 3.500 bancos europeusA pandemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.