A administração do CaixaBank - que detém 100% do BPI - decidiu desconvocar a assembleia-geral prevista para 3 de abril, em Valência, Espanha, devido à situação de estado de emergência, e reduzir para metade o dividendo proposto para o exercício de 2019.A entidade vai assim pagar a 15 de abril um dividendo de sete cêntimos por ação, em vez dos 15 propostos inicialmente.Os dirigentes do banco, em comunicado, justificaram a decisão para "acomodar a posição ao novo ambiente" e com "o exercício de prudência e responsabilidade social".