BCE pede aos bancos para serem "prudentes" nos dividendos

Os bancos da Zona Euro que estão a ser penalizados pelo impacto do coronavírus devem ser prudentes quando decidirem pagar dividendos. O alerta é deixado, esta sexta-feira, pelo Banco Central Europeu (BCE), numa altura em que já várias empresas e bancos decidiram anular o pagamento aos acionistas.

"Os bancos devem ser prudentes quando decidirem sobre os dividendos e ter uma perspetiva futura sobre os riscos, de maneira a evitarem um aumento das necessidades de capital", afirmou o banco central, num comunicado citado pela Reuters.

Este pedido de prudência é feito depois de a Federação Bancária Europeia (EBF, na sigla em inglês) ter pedido, esta semana, que os bancos europeus não distribuam dividendos. O capital, defendeu a entidade, deverá ser utilizado na economia real e não para recompensar os acionistas.

Já o regulador espanhol, a CNVM, veio esta sexta-feira incentivar as empresas e bancos a reverem o pagamento dos seus dividendos, de maneira a manterem a liquidez no balanço, num período marcado pelo forte impacto da covid-19 na economia.

O Santander já deu este passo. O banco liderado por Ana Botín suspendeu o pagamento do dividendo. Além disso, a presidente do Santander, Ana Botín, e o CEO, José Antonio Álvarez, decidiram aplicar um corte de 50% ao seu salário. Também o CaixaBank reduziu a metade o dividendo referente às contas de 2019.

Por cá, o BCP anunciou, na quinta-feira, que o conselho de administração aprovou o cancelamento do pagamento de dividendos, com o objetivo de reforçar os rácios e responder ao impacto que a pandemia do novo coronavírus terá sobre a solidez dos bancos.