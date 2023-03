Credit Suisse pede demonstração pública de apoio ao Banco Nacional Suíço

O Credit Suisse tem estado envolto em polémicas nos últimos anos, tendo sido, por estes dias, um dos bancos mais prejudicados no "crash" do setor devido ao colapso de três bancos norte-americanos (SVB, Signature Bank e Silvergate).



Esta terça-feira tinha já caído mais de 6% após terem sido detetadas falhas nos procedimentos de controlo interno dos relatórios financeiros dos últimos dois anos.

O banco foi obrigado a adiar a publicação do relatório anual na semana passada, depois de ter recebido uma chamada do supervisor norte-americano - a Securities and Exchange Comission (SEC) - que levantou questões sobre os relatórios de 2019 e 2020.

O Credit Suisse pediu esta quarta-feira uma demonstração pública de apoio ao banco central do país, avança o Financial Times.Depois de uma queda superior a 30% em bolsa, a maior desde que há registo, a instituição financeira quer que o Banco Nacional Suíço dê um sinal ao mercado da estabilidade da sua situação financeira.Um pedido semelhante terá sido feito também à Finma, a autoridade dos mercados do país, indicaram duas fontes à publicação. Até ao momento, nenhuma das instituições públicas se manifestou publicamente.O tombo do Credit Suisse no mercado acionista deu-se depois de o presidente do conselho de administração do Saudi National Bank, Ammar Al Khudairy - o maior acionista do banco, - ter afirmado que a possibilidade de mais ajudas financeiras ao Credit Suisse estavam fora da mesa. Notícia atualizada