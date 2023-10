Crédito Agrícola aumenta salários em 4,6% com retroativos a janeiro

Os salários do grupo Crédito Agrícola, abrangidos pelo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), aumentam, a partir deste mês, em 4,6%, com retroativos a janeiro, anunciou o banco."As entidades do grupo Crédito Agrícola, abrangidos pelo ACT das instituições do crédito agrícola mútuo, promoveram um reajuste salarial final de 0,6%, fixando-se em 4,6% o aumento total das tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária para o ano de 2023", indicou, em comunicado, o Crédito Agrícola.A atualização vai ser feita no corrente mês e tem efeitos retroativos a janeiro.O 'plafond' do crédito habitação a colaboradores passará a ser de 225.000 euros a partir de novembro, verificando-se um aumento de 13,5%.Por sua vez, o subsídio de alimentação já tinha subido para 11 euros diários, mais 4,8%.Segundo a instituição financeira, estes aumentos são superiores ao que tinha sido negociado no âmbito do ACT do setor bancário (4,5%)."Estas medidas decorrem da necessidade de garantir a melhoria das condições de vida dos colaboradores, das entidades abrangidas e das respetivas famílias", refere a nota.