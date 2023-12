Sindicatos rejeitam aumentos salariais “indecorosos” de 2% propostos pela banca

Leia Também Banco Montepio e sindicatos fecham acordo para aumentos de 4,5%

Leia Também Crédito Agrícola aumenta salários em 4,6% com retroativos a janeiro

Os sindicatos bancários Mais, SBC e SBN estãoapresentada pelas instituições de crédito.Depois de terem avançado com uma reivindicação de 6%, os três sindicatos informam que receberam dos bancos uma proposta de 2%, que consideram um valor "indecoroso".Os bancos "tiveram lucros fabulosos e distribuem migalhas aos trabalhadores", escrevem o Mais, o Sindicato dos Bancários do Centro e o Sindicato dos Bancários do Norte em comunicado conjunto.Os três sindicatos "tiveram bom senso na sua proposta" de aumentos de 6% no próximo ano, argumentam, ao considerarem "a inflação de 2023, a recuperação parcial da perda do poder de compra e, fundamentalmente, os ganhos de produtividade" e manifestam surpresa com o facto de "as instituições de crédito subscritoras do Acordo Coletivo de Trabalho do setor – entre as quais se incluem o Santander Totta, o BPI e o NB, que este ano registam lucros fabulosos – responderam com a".As organizações sindicais acrescentam ainda que os bancos argumentam que "2024 vai ser um mau ano".Mais, SBC e SBN "repudiam veementemente a posição das instituições de crédito e esperam que revejam a sua proposta já na próxima reunião de negociações", deixando a promessa que "não cruzarão os braços na defesa dos bancários".