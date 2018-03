Crédito Agrícola mais do que duplica lucros para 150 milhões

O Crédito Agrícola alcançou lucros de 150 milhões de euros no ano passado, o que representa uma mais do que duplicação face aos 58 milhões atingidos em 2016.





"Foi o melhor ano de sempre, em termos de resultados, de crescimento", comentou Licínio Pina, presidente da instituição financeira cooperativa, na conferência de imprensa que se realizou esta terça-feira, 27 de Março, em Lisboa.