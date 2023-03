Crédito Agrícola remunera até 2,15% nos depósitos

O Crédito Agrícola juntou-se aos maiores bancos que já se encontram a remunerar de forma mais atrativa os depósitos e lançou, na passada quinta-feira, dois produtos a prazo com uma rentabilidade máxima de 2% e 2,15%, de acordo com informação enviada esta terça-feira às redações.Um deles é o "Depósito Super Crescente" a dois anos que paga 0,9% de TANB no primeiro semestre, 1,1% no segundo, 1,5% no terceiro e 2% no quarto, o que resulta numa taxa de juro média de 1,375%.O montante mínimo de constituição são 500 euros, não existindo um valor máximo. É ainda possível renovar de forma automática e em caso de mobilização antecipada a perda de juros é do semestre em causa.O banco liderado por Licínio Pina oferece ainda o "DP CA Aforro Crescente", um depósito a três anos para montantes mais elevados, acima dos 10 mil euros e sem valor máximo que remunera 1% no primeiro ano, 1,35% no segundo e 2,15% no terceiro, o que resulta numa TANB média de 1,5%.À semelhança do produto anterior, este também permite renovação automática, sendo que em caso de mobilização a perda de juros é do ano em causa.O Crédito Agrícola junta-se assim a alguns bancos que já estão a remunerar o dinheiro dos clientes parado no banco, numa altura em que o Banco Central Europeu tem enveredado por um caminho de subida das taxas de juro como forma de retornar a inflação aos 2% desejados. A saída de dinheiro dos depósitos para os certificados de aforro tem sido também uma das razões que tem levado a banca nacional a reforçar a oferta neste tipo de produtos.