Crédito Agrícola vai dar apoio único de 250 a 750 euros aos trabalhadores

O Crédito Agrícola anunciou esta terça-feira que vai atribuir um pagamento pontual de 500 euros a todos os colaboradores da Caixa Cental, de forma a fazer face ao atual contexto económico, marcado por uma elevada inflação. O pagamento será feito durante este mês de novembro, segundo divulgou a instituição de crédito português numa nota enviada às redações.

Além desta medida extraordinária, o banco emitiu ainda orientações às Caixas de Crédito Agrícola e Empresas do Grupo que permitem a atribuição de um prémio aos colaboradores entre os 250 e os 750 euros. O valor a pagar será de acordo com as condições financeiras das Caixas de Crédito Agrícola.





"Esta é mais uma medida que visa o compromisso do banco com os seus colaboradores e um apoio extraordinário para atenuar os efeitos da subida da inflação e alguma perda do poder de compra. Este apoio extraordinário que o Crédito Agrícola vai atribuir é de extrema importância porque visa impactar positivamente a vida dos nossos colaboradores e reforça a retenção e fixação de talento no banco", afirma Paulo Barreto, diretor de recursos humanos do grupo liderado por Licínio Pina (na foto).O banco detalha ainda que, além desta medida, o banco já tem em vigor o modelo de teletrabalho, o que, segundo a empresa, permite aos trabalhadores "poupar" nas deslocações.