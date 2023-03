DBRS coloca sob revisão negativa rating do grupo UBS

Leia Também Controvérsia com obrigações do Credit Suisse é improvável fora da Suíça, diz DBRS

A DBRS Morningstar pronunciou-se esta quarta-feira sobre o UBS, após a compra do Credit Suisse por três mil milhões de euros, mantendo o rating da instituição em AA (low). A informação foi comunicada através de uma nota.Já relativamente à "holding" do maior banco suíço, o rating é de A (high), mas "sob revisão com implicações negativas a seguir ao anúncio de aquisição do Credit Suisse", devido à "dificuldade em avaliar o impacto total em termos de capital, financeiro e de franchise da transação"."Enquanto que o UBS tem fortes fundamentais financeiros, a DBRS acredita que a aquisição também cria riscos significativos relacionados com a execução da fusão de uma substancial instituição bancária no UBS", pode ler-se no documento."O Credit Suisse tem um número significativo de casos de litígio e riscos operacionais, a maioria no seu banco de investimento e a gestão do Credit Suisse estava a implementar uma reestruturação significativa, incluindo a redução e de 'de-risking' da sua divisão de investimento", explicam os analistas da agência de rating.A agência acrescenta ainda que "durante o período de revisão, a DBRS vai examinar o plano financeiro e a estratégia que deve providenciar mais informação sobre as perspetivas de lucros e perdas, incluindo as receitas da entidade combinada, em conjunto com o já anunciado objetivo de redução de custos no valor de oito mil milhões até 2027".