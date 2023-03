S&P desce "outlook" do UBS para "negativo" após compra do Credit Suisse

Standard & Poor’s pronunciou-se esta segunda-feira sobre o banco UBS, após a compra do Credit Suisse (CS) por três mil milhões de euros e manteve o rating da instituição em A-, o sétimo nível mais elevado, segundo uma nota vista pela Bloomberg.Já o "outlook" (perspetiva para a evolução da qualidade da dívida) foi revisto em baixa, de "estável" para "negativo", que reflete "a pressão sobre a solvabilidade autónoma do grupo ligada ao risco de execução da integração" com o Credit Suisse.

Leia Também Obrigacionistas do Credit Suisse sofrem perda histórica de 16 mil milhões de euros

"Esperamos que a integração e a antecipação de grande parte das atividades de investimento do Credit Suisse terão risco de execução material dada a dimensão, complexidade e perfil de risco do CS", completam os analistas da agência de rating norte-americana.O Banco Nacional da Suíça garantiu ainda um empréstimo que pode ir até 100 mil milhões de francos suíços em liquidez para apoiar a operação, bem como uma garantia de nove mil milhões de francos suíços do Estado, que vai servir como seguro caso sejam descobertos problemas em carteiras muito específicas do Credit Suisse.