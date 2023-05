DBRS junta-se à S&P e sobe "outlook" do BCP para "positivo", mas mantém rating

Leia Também BCP lucra mais 60% em Portugal e promete resposta a Marcelo

Depois da S&P também a DBRS Morningstar reviu esta quarta-feira em alta o "outlook" da dívida de longo prazo do BCP de "estável" para "positivo", mantendo o rating inalterado em BBB (low), um nível acima de lixo.A revisão da tendência justifica-se "pelo progresso feito pelo BCP ao melhorar a sua rentabilidade, reduzindo os ativos não performantes e reforçando as suas reservas de capital"."Tanto em 2022, como no primeiro trimestre de 2023, a rentabilidade do banco beneficiou de maiores receitas principalmente devido à reavaliação do seu portfólio de empréstimos a taxa variável devido à subida das taxas de juro", começa por explicar a agência de rating canadiana."Os ratings e a tendência positiva também consideram a melhoria dos rácios de capital que foram suportados pela melhoria de geração de capital interno, bem como a redução dos ativos ponderados pelo risco (RWAs), devido à exclusão do risco de mercado de determinadas posições cambiais estruturais, após aprovação regulamentar", indica a DBRS.Ainda assim, como tem sido hábito também nas notas da Fitch e S&P, a agência de rating canadiana escreve que "os ratings continuam a refletir os desafios que o banco enfrenta com os riscos legais e financeiros derivados da sua exposição a hipotecas em francos suíços da sua subsidiária polaca".Para uma revisão em alta do rating seria "necessária uma maior redução da exposição de ativos não perfomantes e sustentadas melhorias na rentabilidade, ao mesmo tempo que é mantida uma posição de capital adequada". Já uma revisão em baixa poderá justificar-se com uma deterioração "significativa" do perfil de risco do banco e posição de liquidez, ou caso os riscos e impactos financeiros relacionados com os empréstimos em francos suíços se provem pior que o esperado.