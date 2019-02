Deloitte só alertou para exposição da CGD ao BCP

A Deloitte, que foi auditora das contas do banco estatal de 2002 a 2015, fez apenas um alerta sobre as matérias analisadas pela EY, que resultaram em perdas para a CGD. Não sobre os créditos concedidos, mas apenas sobre as participações detidas no BCP e na EDP.