Deputados vão pedir à Justiça para levantar sigilo do relatório Costa Pinto

O Parlamento vai pedir à Justiça para que seja levantado o segredo profissional em torno do relatório sobre a atuação do regulador no caso BES. O documento já está nas mãos dos deputados, mas é confidencial. Uma posição assumida depois de João Costa Pinto, que liderou a comissão que produziu o relatório, ter afirmado que este devia ser público."Vamos recorrer ao mecanismo que temos: vamos pedir ao Supremo Tribunal de Justiça para que seja levantado o segredo profissional", afirmou Fernando Negrão, presidente da comissão de inquérito ao Novo Banco, esta quarta-feira.

Em causa está o Relatório da Comissão de Avaliação das Decisões e Atuação do Banco de Portugal na Supervisão do BES, elaborado por uma comissão de auditoria independente liderada pelo antigo vice-governador João Costa Pinto.