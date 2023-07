Desconto no crédito bonificado ultrapassa os 4% no segundo semestre

A taxa de referência para o cálculo das bonificações será de 4,221% no segundo semestre deste ano, publicou esta sexta-feira a Direção-Geral do Tesouro e Finanças em Diário da República.





"Dá-se conhecimento que a taxa de referência para o cálculo das bonificações (TRCB) a vigorar entre 1 de julho e 31 de dezembro de 2023 é de 4,221%", pode ler-se. Nos primeiros seis meses do ano, a taxa em vigor foi de 2,906%, o que significa que no segundo semestre a taxa será 131,5 pontos base mais elevada.



A TRCB mais elevada traduz-se num menor encargo para as famílias com este tipo de crédito contratado, uma vez que funciona como um desconto aplicado sobre a taxa de juro de mercado, reduzindo o valor suportado por estas e aumentando o suportado pelo Estado.



O cálculo da TRCB é definido a cada seis meses pela Direção-Geral do Tesouro e Finanças, que tem por base a Euribor a seis meses acrescida de um "spread" de 50 pontos base.