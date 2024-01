Deutsche Bank analisa possíveis aquisições do Commerzbank e ABN Amro

O Deutsche Bank está a analisar possíveis aquisições, numa altura em que o CEO da instituição financeira, Christian Sewing, tenta aumentar o valor do banco. Tidas como atrativas têm estado instituições holandesas e alemãs, sendo que os rivais Commerzbank e ABN Amro são particularmente vistos com bons olhos.A informação está a ser avançada pela Bloomberg, que indica que as negociações estão a subir de patamar, deixando apenas de ser deliberações internas. As discussões informais surgem numa tentativa por parte do banco alemão de ganhar dimensão e de retirar vantagens de possíveis sinergias.No entanto, o Deutsche Bank ainda não mandatou nenhum banco de investimento para ajudar com a procura de uma nova aquisição, nem houve ainda conversações com potenciais instituições. Mesmo no caso de existir uma possível operação, o acordo seria sempre complexo e a possibilidade de uma mega-transação de facto acontecer é reduzida, referem fontes conhecedoras do assunto ouvidas pela Bloomberg.A possibilidade de uma aquisição desta dimensão, particularmente no caso do Commerzbank, também ele alemão, teria igualmente de ser apoiada pelos reguladores, uma vez que levanta questões de concorrência.A estratégia levada a cabo pelo atual CEO para aumentar a avaliação do banco tem falhado em cumprir o seu objetivo. Atualmente, o Deutsche Bank tem uma capitalização de mercado de cerca de 25 mil milhões de euros, o que compara com 14 mil milhões do Commerzbank e 12 mil milhões do ABN. Esta baixa cotação é, em si mesma, um problema, dado que aumenta o custo de uma possível aquisição para os atuais acionistas, caso queiram manter as mesmas participações.