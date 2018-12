Deutsche Bank atinge novo mínimo e já perde metade do valor desde o início do ano

O Deustche Bank está sob fogo cruzado. A confiança na instituição tem sido abalada, com o pico a ser atingido na semana passada, quando o banco foi alvo de buscas, por suspeitas de envolvimento em práticas de lavagem de dinheiro.

E as acções têm reflectido este contexto. As acções conseguiram inverter da tendência de quedas registada ainda esta manhã (quando chegaram a perder mais de 2% para 7,869 euros) e seguem agora a subir 1,45% para 8,132 euros.

Apesar desta inversão, as acções tocaram no valor mais baixo de sempre, negociando pela primeira vez na sua história abaixo dos 8 euros.

Desde o início do ano, o Deutsche Bank já perdeu 49,7% do seu valor, o que corresponde a menos 16,3 mil milhões de euros em termos de capitalização bolsista. Como referência, não há nenhuma cotada em Portugal que tenha este valor. A mais próxima é a Galp, cuja capitalização bolsista se encontra nos 12,3 mil milhões de euros.

As suspeitas que envolvem o Deutsche Bank resultam da divulgação dos Panama Papers, em 2016, o que espoletou uma investigação entre 2013 e 2018, revelaram as autoridades alemºas na semana passada.



Os principais alvos da investigação são dois empregados do maior banco alemão. Mas o caso não envolve apenas estes funcionários de 50 e 46 anos, uma vez que o Deutsche Bank não terá alertado as autoridades para as transferências suspeitas em contas dos seus clientes, que criaram empresas fantasma em paraísos fiscais com o intuito de lavar dinheiro, explicou a Bloomberg na semana passada.

A investigação das autoridades elevou as "suspeitas de que o Deutsche Bank apoiou os clientes na criação de negócios offshore em paraísos fiscais e que dinheiro gerado através de actividades criminais foi movimentado nas contas do Deutsche Bank sem que o banco tenha alertado as autoridades sobre a possibilidade de se tratar de operações de lavagem de dinheiro", referiram os procuradores alemães num comunicado.