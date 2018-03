Deutsche Bank deve arrecadar 1,8 mil milhões com IPO da unidade de gestão de activos

A intenção do Deutsche Bank realizar uma oferta pública inicial da sua unidade de gestão de activos era já conhecida mas faltavam detalhes. O banco tornou público que pretende angariar cerca de 1,8 mil milhões de euros através da colocação de 40 milhões de acções no mercado.

reuters

O Deutsche Bank pretende arrecadar até 1,8 mil milhões de euros com a colocação em bolsa de uma parte da sua unidade de gestão de activos, a DWS. Já no final de Fevereiro, o banco tinha revelado que estava a preparar-se para dar esse passo, sinalizando que a oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) deveria acontecer assim que houvesse oportunidade.



Na altura, era noticiado que o banco não quis revelar qual o montante que pretende alienar e dispersar em bolsa. Contudo, tanto fontes citadas pela Bloomberg como pela Reuters, indicavam que o Deutsche Bank pretende alienar uma parcela de 25% das acções da DWS, o que lhe poderia permitir um encaixe entre 1,5 mil milhões de euros e dois mil milhões de euros.



E as informações veiculadas no final de Fevereiro não diferem muito daquilo que foi anunciado agora pelo banco. O Deutsche Bank pretende colocar no mercado 40 milhões de acções da DWS, com um preço entre os 30 e os 36 euros por título, o que lhe pode permitir assim arrecadar até 1,8 mil milhões de euros, segundo um comunicado emitido pelo banco este domingo à noite, citado pela Bloomberg.



Para já, a japonesa Nippon Life Insurance já revelou que pretende adquirir 5% das acções nesta operação, ao preço da colocação, acrescenta a agência de informação.



A expectativa é que o primeiro dia de negociação seja no dia 23 de Março, o que vai ao encontro do que tinha sido especulado em Fevereiro. As informações da altura indicavam que a operação iria realizar-se na semana que começa a 19 de Março.



Esta notícia em torno da alienação de uma participação em torno de 25% da DWS, surge depois da Bloomberg ter ontem avançado que a administração do banco pretende cortar 6 mil empregos na unidade de banca de retalho.



O número de postos de trabalho a reduzir na unidade recentemente criada pelo Deutsche Bank é ainda provisório, pois não decorreram ainda as negociações com os sindicatos e as comissões que representam os trabalhadores.



O plano de corte de postos de trabalho durará até 2022 e prevê a saída de mil trabalhadores por ano através de rescisões voluntárias e saídas naturais. Já se antecipava que o maior banco alemão pretendia reduzir a força de trabalha na unidade de banca de retalho, que foi recentemente criada através da fusão entre a antiga unidade do banco e a sua subsidiária Postbank.