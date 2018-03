Deutsche Bank angaria 1,4 mil milhões de euros com IPO da DWS

reuters

O Deutsche Bank arrecadou cerca de 1,4 mil milhões de euros, ligeiramente abaixo do que foi especulado há apenas alguns dias, com a oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) da DWS, a unidade de gestão de activos do banco. A instituição financeira colocou 44,5 milhões de acções, a 32,50 euros cada, segundo os dados revelados nas últimas horas pelo banco e citados pela Bloomberg.



Estes mais de 40 milhões de acções que foram colocadas em bolsa representam cerca de 22,25% da DWS e fica ligeiramente abaixo do montante máximo que o banco pretendia colocar, segundo avançaram várias agências de informação, e que era de 25%. Este valor avalia a DWS em 6,5 mil milhões de euros.



As acções do DWS começaram a negociar esta sexta-feira, 23 de Março, e seguem por esta altura inalteradas nos 32,50 euros. Contudo, já recuaram 0,72% para 32,265 euros nesta primeira sessão em bolsa. Também já subiram 0,77% para 32,75 euros.



Foi há cerca de 12 meses que o CEO do Deutsche Bank, John Cryan, anunciou que pretendem dispersar em bolsa uma parte desta gestora de activos. A operação enquadra-se numa processo reestruturação do banco.



No passado dia 12 de Março, foi noticiado que o Deutsche Bank pretendia arrecadar até 1,8 mil milhões de euros com a colocação em bolsa de uma parte da sua unidade de gestão de activos, a DWS. Já no final de Fevereiro, o banco tinha revelado que estava a preparar-se para dar esse passo, sinalizando que a oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) deveria acontecer assim que houvesse oportunidade.



Na altura, era noticiado que o banco não queria revelar qual o montante que pretende alienar e dispersar em bolsa. Contudo, tanto fontes citadas pela Bloomberg como pela Reuters, indicavam já na altura que o Deutsche Bank pretende alienar uma parcela de 25% das acções da DWS, o que lhe poderia permitir um encaixe entre 1,5 mil milhões de euros e dois mil milhões de euros.



Na altura, era ainda avançado que a japonesa Nippon Life Insurance já revelou que pretende adquirir 5% das acções nesta operação, ao preço da colocação, acrescenta a agência de informação.