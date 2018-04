Deutsche Bank transfere 28 mil milhões de euros por engano

O Deutsche Bank transferiu 28 mil milhões de euros por engano durante um pagamento de rotina realizado em Março, no âmbito de uma operação de negociação de derivados, segundo adianta uma fonte, citada na Bloomberg.





O dinheiro foi enviado para uma conta da Deutsche Boerse mas rapidamente o erro foi corrigido não existindo nenhum dano financeiro.





"Este foi um erro operacional na movimentação de colateral entre as principais contas do Deutsche Bank e a conta Eurex do Deutsche Bank", esclareceu Charlie Olivier, porta-voz do Deutsche Bank, citado na Bloomberg. "O erro foi identificado numa questão de minutos e depois corrigido. Revimos rigorosamente as razões pelas quais este erro aconteceu e tomámos medidas para evitar que volte a acontecer ".