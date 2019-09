Deutsche Bank transfere negócio de corretagem para o BNP Paribas

O alemão Deutsche Bank fechou esta segunda-feira um acordo com o BNP Paribas para transferir o seu negócio de corretagem para o banco francês. A medida, que se enquadra no seu plano de reestruturação, deverá estar concluída até ao final de 2021.





De acordo com a Bloomberg, cerca de mil funcionários do banco alemão serão transferidos para o BNP Paribas durante os próximos dois anos, no âmbito desta medida que, segundo fontes citadas pela agência noticiosa, deverá traduzir-se numa recuperação do saldo dos clientes que, no banco alemão, caíram para metade, para cerca de 80 mil milhões de dólares.





"Agora que o acordo foi assinado, acreditamos que temos as bases para recuperar e expandir os negócios", disse o diretor de operações do Deutsche Bank, Frank Kuhnke, em entrevista por telefone à Bloomberg. O acordo "fornece benefícios reais tangíveis para os nossos clientes e oferece à nossa equipa um caminho a seguir".





As duas empresas chegaram a um acordo de princípio no início de julho, quando o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, decidiu sair da área de negociação de ações. No entanto, a finalização do acordo foi dificultada por uma enxurrada de deserções de clientes.





Para o CEO do BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafe, o acordo fechado entre as partes pode gerar a escala necessária para competir com os grandes players.





Na verdade, segundo a Blomberg, o acordo pode colocar o BNP Paribas entre as quatro maiores corretoras do mundo nos próximos 12 meses, com 250 a 300 mil milhões de dólares em saldos de clientes.





Contudo, até que os clientes sejam efetivamente transferidos para o BNP Paribas, o Deutsche Bank continuará a gerir a plataforma, como esclareceram os dois bancos esta segunda-feira.