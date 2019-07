Reestruturação arrasta Deutsche Bank para prejuízo de 3,15 mil milhões de euros

Os prejuízos acabaram por ficar acima do que tinha sido sinalizado pelo banco alemão. A instituição financeira tinha indicado que as perdas deveriam ficar perto dos 2,8 mil milhões de euros, o que está a levar as ações do Deutsche Bank a recuarem quase 4%.





O Deutsche Bank registou um prejuízo de 3,15 mil milhões de euros no segundo trimestre deste ano, pressionado pelos custos associados ao plano de reestruturação anunciado no início deste mês. Isto em comparação com um lucro de 401 milhões de euros registado no período homólogo. Os prejuízos acabaram por ficar acima do que tinha sido sinalizado pelo banco alemão. A instituição financeira tinha indicado que as perdas deveriam ficar perto dos 2,8 mil milhões de euros, o que está a levar as ações do Deutsche Bank a recuarem 3,77% para 6,872 euros.

Já as receitas líquidas recuaram 6% para 6,2 mil milhões de euros, quando os analistas previam, em média, 6,3 mil milhões de euros, de acordo com um consenso publicado no site do banco. A instituição financeira prevê agora que as receitas de 2019 sejam mais baixas do que em 2018.