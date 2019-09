CEO do Deutsche Bank: “Taxas de juro negativas arruínam o sistema financeiro”

O líder do banco alemão, Christian Sewing, alertou que mais estímulos monetários por parte do Banco Central Europeu iriam causar grandes danos na região.

Em vésperas de uma nova reunião do Banco Central Europeu, onde se espera que o seu presidente Mario Draghi avance com um grande pacote de estímulos para a economia do bloco, o CEO do Deutsche Bank, Christian Sewing, juntou-se a uma lista de outros banqueiros europeus que se opõem a tais medidas.





"A longo prazo, as taxas de juro negativas arruínam o sistema financeiro", disse Sewing, à Bloomberg, acrescentando que avançar com mais estímulos monetários vai causar "graves efeitos colaterais", numa região que vive num cenário de taxas de juro negativas há meia década.