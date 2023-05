Discurso da Fed e redes sociais contribuíram para o fim do SVB, defende ex-CEO

O ex-CEO do colapsado Silicon Valley Bank (SVB), Greg Becker, defendeu diante do Senado dos EUA que tanto a Reserva Federal (Fed) norte-americana como as redes sociais contribuíram para o fim do banco californiano.





Greg Becker recordou que antes da Fed desencadear um ciclo de aperto monetário defendeu que "a inflação era ‘transitória’" e de que "passou uma mensagem de que as taxas de juro permaneceriam baixas".





"Na realidade, entre o arranque de 2020 e o início de 2021, os bancos compraram em conjunto 2,3 biliões de dólares em ativos neste ambiente de baixas taxas de juro criado pela Fed", acrescenta o ex-CEO do SVB.





Além disso, Becker destacou o impacto do pânico gerado nas redes sociais e que se veio a refletir na sangria dos depósitos momentos depois.





"A queda do Silvergate e a comparação com o SVB causou rumores e e equívocos que rapidamente se espalharam [pelo universo] online e que levou a uma corrida sem precedentes aos depósitos" custodiados no SVB, sublinhou o antigo líder do banco californiano.





Segundo as contas do próprio Greg Becker, em dez horas do dia nove de março "foram levantados 42 mil milhões de dólares em depósitos, o equivalente a aproximadamente um milhão de dólares por segundo".





Leia Também Wall Street com fecho morno. Todos à espera de Biden

Paralelamente a estes dois fatores, Becker não deixou de reconhecer algumas fragilidades do banco, apontadas por reguladores e auditores, mas lembrou que o banco tentou melhorar a liquidez em 2022 assim como a equipa de gestão de risco.





"A aquisição do SVB foi devastadora do ponto de vista pessoal e profissional. Lamento como isso afetou os trabalhadores, clientes e acionistas do banco", rematou o ex-CEO da instituição.





O SVB fechou portas em março, após uma crise de liquidez. Em comunicado, a agência federal norte-americana responsável pelos depósitos, a FDIC, anunciou a constituição de um fundo próprio para os quais são transferidos os depósitos custodiados pelo Silicon Valley Bank.