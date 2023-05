Grandes bancos nos EUA vão pagar fatura da garantia dos depósitos do SVB e Signature Bank

Leia Também Biden assegura que bancos estão a salvo após venda do First Republic

Leia Também JPMorgan sai reforçado com compra do First Republic

Os grandes bancos norte-americanos serão os que mais vão pagar para reabastecer o fundo de garantia de depósitos da agência federal norte-americana responsável por assegurar os depósitos nos EUA (na sigla inglesa FDIC).O fundo da FDIC foi acionado depois de a agência ter, excecionalmente, ficado responsável por assegurar todos os depósitos - e não apenas um máximo de 250 mil dólares de cada conta bancária -dos colapsados Silicon Valley Bank (SVB) e do Signature Bank.No comunicado publicado esta quinta-feira com a proposta, a administração da agência federal refere que assegurar os depósitos destes dois bancos regionais custou à FDIC 15,8 mil milhões de dólares, o equivalente a 14,46 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual.Assim, a proposta - que ainda está sujeita a aprovação final, precedida de uma consulta pública de 60 dias após a publicação no Jornal da União - prevê que as instituições com ativos acima de 50 mil milhões de dólares (45,76 mil milhões de euros) paguem mais de 95% das contribuições para o fundo, o que, pelas contas da FDIC, ascende a um total de 113 bancos - enquanto as entidades com um total de ativos abaixo dos 5 mil milhões (4,58 mil milhões de euros) estarão isentas.Esta medida é justificada por um padrão de relação entre custo e benefício. "Em geral, os grandes bancos, com elevados volumes de depósitos não garantidos, foram os que mais beneficiaram", explica o presidente da FDIC, Martin Gruenberg, no comunicado.Caso a proposta seja aprovada, os pagamentos podem começar a ser feitos em oito tranches trimestrais a partir de 2024.Além destas taxas da chamada "avaliação especial", a FDIC está prestes a alterar as taxas regulares pagas trimestralmente pelas instituições, de forma a mitigar o impacto financeiro das diligências tomadas pela agência federal relativamente ao First Republic Bank, que foi entretanto vendido ao JPMorgan Chase.