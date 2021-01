Dois bancos alemães demoram 100 anos a ter mulheres na administração

O Deutsche Apotheker- und Aerztebank, que foi fundado em 1902 e tem agora ativos de cerca de 50 mil milhões de euros, chamou Jenny Friese para supervisionar grandes clientes empresariais e mercados a partir de 1 de janeiro. No Merck Finck, cujas raízes remontam a 1870, Linda Urban assumiu no mês passado o cargo de diretora de operações.





"No setor financeiro, há um número semelhante de mulheres e homens empregados em geral, mas se olharmos para cima na carreira encontramos cada vez menos mulheres", disse Friese por e-mail. Ainda assim, "equipas mistas demonstraram ser mais bem-sucedidas e criativas na procura de soluções", afirmou, acrescentando que a maioria dos bancos beneficiaria com essa estratégia.









Há muito a fazer. Os 100 maiores bancos da Alemanha têm apenas 11% de mulheres nos seus conselhos de administração, de acordo com um estudo do think-tank DIW lançado no início deste mês, cerca de metade do que outros estudos estimaram para o setor a nível global. No Deutsche Bank, o CEO Christian Sewing reduziu o número de mulheres no conselho de administração para apenas uma em cada 10 membros, o que significa que a percentagem no banco mais global do país é ainda mais baixa do que a média.





O segundo e terceiro maiores bancos, DZ Bank e Commerzbank, têm uma e duas mulheres no conselho executivo, respetivamente. O quarto maior banco da Alemanha, LBBW, nomeou Stefanie Muenz como diretora financeira no início deste mês, tornando-se a única instituição entre os cinco Landesbanken da Alemanha a ter uma mulher no conselho executivo.





Embora as mudanças tenham sido lentas no setor financeiro alemão, Urban, do Merck Finck, acredita que o tempo dos conselhos de administração exclusivamente masculinos está a chegar ao fim.





"Quanto mais exemplos houver de mulheres na gestão, mais as mulheres terão coragem e se colocarão em jogo para essas posições", disse numa entrevista por telefone.